פרשת ההדלפה: הפצ"רית נחקרת לראשונה, המכשיר לא אותר

חקירתה של הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, אלוף יפעת תומר-ירושלמי, החלה הבוקר (שלישי). בתוך כך, נמשכים המאמצים לאיתור המכשיר הסלולרי השייך לה, שאבד עם היעדרותה וטרם נמצא.

יחידת הצוללנים של זק"א נצפתה בחוף הצוק עורכת חיפושים אחר מכשיר הטלפון של הפצ"רית. המנכ"ל, טען שזו הגיעה בעקבות בקשה של המשטרה - שטענו מנגד שלא ביקשו זאת. הארגון הבהיר מאוחר יותר כי "פעילות הצוללנים אינה של ארגון זק"א, שפועלת במשימות של הצלת חיי אדם וכבוד המת".

הבוקר דיווחנו כי שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר, מונע את עצמו מלעסוק בעתירה הדורשת את מיצוי החקירה נגד תומר-ירושלמי. השופט כשר, החליט זאת לאחר שנטען כי ישנם מחדלים של היועצת המשפטית לממשלה בפרשה. העיסוק בתיק הועבר לשופט נעם סולברג. נציין כי בעבר השופט כשר ובהרב-מיארה עבדו באותו משרד עורכי דין.