"חיפוש משלים": המשטרה פשטה שוב על לשכת הפצ"רית לשעבר

המשטרה פשטה היום (שני) על לשכת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, לצורכי "חיפוש משלים נוסף".

תומר-ירושלמי עדיין שוהה באשפוז בבית החולים איכילוב, עדיין אין צפוי מדויק למועד שחרורה. מוקדם יותר החודש הכריע בג"ץ כי השופט בדימוס אשר קולה לא יוכל לשמש כמפקח על חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אך קבע כי שר המשפטים יריב לוין יוכל לבחור מועמד אחר.