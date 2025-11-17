"חיפוש משלים": המשטרה פשטה שוב על לשכת הפצ"רית לשעבר
תומר-ירושלמי עדיין שוהה באשפוז, טרם ידוע מה הוא מועד שחרורה • נתניהו: הפצ"רית קיבלה מתנות עשרות אלפים מחברה שלה, אין לי שום טענות לגבי זה
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
המשטרה פשטה היום (שני) על לשכת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, לצורכי "חיפוש משלים נוסף".
תומר-ירושלמי עדיין שוהה באשפוז בבית החולים איכילוב, עדיין אין צפוי מדויק למועד שחרורה. מוקדם יותר החודש הכריע בג"ץ כי השופט בדימוס אשר קולה לא יוכל לשמש כמפקח על חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אך קבע כי שר המשפטים יריב לוין יוכל לבחור מועמד אחר.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות