פרסום ראשון: שני ישראלים נעצרו בחשד שתכננו פיגוע וריגלו עבור מדינת אויב

בשירות הביטחון הכללי ובמשטרה חוקרים בימים האחרונים פרשה של עבירות ביטחוניות חמורות במהלך המלחמה, ובה שני ישראלים נעצרו בחשד שריגלו עבור מדינת אויב. כך חשפה הערב (רביעי) ראש דסק הפלילים, לי עייש.

בהכוונת שב"כ, מסתערבי החטיבה הטקטית של משמר הגבול עצרו כאמור שני חשודים, ערבים ישראלים תושבי אום אל פחם, שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי.

לפי החשד, אחד העצורים מזוהה עם ארגון חמאס. החשוד השני לא רק שתכנן לבצע פיגוע, אלא גם חשוד במגע עם סוכן זר ובהעברת ידיעה סודית למטרות ריגול - לאחת המדינות הנמצאות בחזית הלחימה מול ישראל בימים אלה. מדובר בחשד חריג ביחס לפרשות ביטחוניות שנחקרו בתקופה האחרונה.

שני החשודים הועברו לחקירת שב"כ, ובשלב זה הם מנועים ממפגש עם עורך דין. במערכת הביטחון מייחסים לפרשה חומרה רבה, בין היתר בשל העיתוי הרגיש ובשל החשד לשילוב בין תכנון פיגוע לבין פעילות ריגול.