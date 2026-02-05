סיפור בדוי: עיתונאי לשעבר נעצר בחשד לתקיפה - ושוחרר

עיתונאי בכיר לשעבר נעצר אתמול (רביעי) לאחר שהוגשה נגדו תלונה במשטרה בגין תקיפה. על פי התלונה, העיתונאי תקף ילדה במרכז תל אביב. ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש, מפרסמת הערב לראשונה כי העיתונאי שוחרר לביתו ללא תנאים מגבילים.

שחרורו של העיתונאי מגיעה לאחר שהמתלוננת נחקרה במשטרה, שם הודתה כי בדתה את כל הסיפור. בחקירה אמרה המתלוננת: "המצאתי את הסיפור כי הוא לא נתן לי יחס".