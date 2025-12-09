"נהגתי בזהירות": מעצר בית לדורס הנער בהפגנת החרדים

הנהג שדרס אמש נער במהלך הפגנת החרדים בכביש 4 שוחרר היום (שלישי) למעצר בית. החשוד, תושב בני ברק בן 24, נעצר לאחר שלפי החשד פרץ את המחסום האנושי ופגע במפגין - שנפצע באורח בינוני.

בחקירתו קשר החשוד את עצמו לאירוע וטען כי נסע בזהירות. "לא הבחנתי שפגעתי באיש, ורק בהמשך הבנתי שהייתה פגיעה", אמר. במשטרה טענו כי הוא "איבד את הסבלנות" מהפקק הארוך שנוצר בכביש גהה, אך הודו כי אין בידיהם מסמך רפואי המעיד על חומרת הפגיעה, לא עדות מהקורבן או מעדים נוספים. בשלב זה לא נתין לקבוע אם הדריסה הייתה מכוונת.

לפי סעיף 27א'

המשטרה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרו של החשוד בשישה ימים, אך השופטת קבעה כי החשד בשלב זה אינו ברף הגבוה והורתה על שחרורו למעצר בית מוחלט בבית הוריו עד ליום ראשון הקרוב.