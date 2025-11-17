"לקבר את תגיעי": תושב חיפה מואשם באיומים על היועמ"שית

כתב אישום הוגש הבוקר (שני) נגד יעקב יתח, בן 44 מחיפה, בגין הסתה לגזענות וניסיון לאיומים כלפי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בסרטונים שפרסם בטיקטוק.

על פי כתב האישום, שהגיש עו"ד אילן גמבורג מפרקליטות מחוז חיפה, החזיק הנאשם במהלך התקופה הרלוונטית חשבון טיקטוק פומבי בשם "כהניזם", תחת שם המשתמש "kobikanizem", בו פרסם תכנים לציבור הרחב בפני מאות עוקבים. בתאריך 29 אוקטובר 2025 פרסם סרטון המעודד גזענות כלפי ערבים.

הסרטון כלל הזמנה לעצרת לציון 35 שנים לרצח הרב מאיר כהנא, שעליה הופיע הביטוי "כהנא צדק" במספר מקומות. ברקע שולב קטע מנאום שנשא כהנא ובו נאמר: "אם אתם רוצים מדינה… הפתרון הוא - ערבים החוצה! החוצה!".

בהמשך, פרסם הנאשם שני סרטונים בהם השמיע קריאות קשות נגד היועצת המשפטית לממשלה בפגיעה שלא כדין בגופה, בחירותה, בשמה הטוב ובפרנסתה. באחד הסרטונים נשמע קולו מעל תמונתה, תוך שהוא קורא: "ראית מה קרה לפצ"רית? אנחנו נדאג שאת תתאבדי, תביני. את תהיי בקבר. כן חוקי, לא חוקי - לקבר את תגיעי, יא...".