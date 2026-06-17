כאוס ביהודה ושומרון: מסגד הוצת בבנימין, כתובות גרפיטי רוססו על מבנים

כאוס ביהודה ושומרון: התקשורת הפלסטינית דיווחה במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) על הצתת מסגד בידי ישראלי בכפר ג'לג'ליה שבבנימין, וכן על כתובות גרפיטי שרוססו על מבנים: "ליל המסגדים", "חברה להתעורר". אין נפגעים ולא נתפסו חשודים במעורבות במעשים. כוחות צה"ל ומשטרה הגיעו למקום והחלו בביצוע סריקות לאיתור מעורבים.

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חבר הכנסת אחמד טיבי שיתף תיעוד של האירוע וכתב: "מתנחבלים הציתו מסגד בכפר ג'לג'ליה בגדה מערבית. אתמול ניסו להצית מסגד נוסף בבורקא ובדיר דבואן הציתו מכוניות ומבנים. למה מתנחבלים אוהבים לשרוף ?מאיפה שאבו את זה הסטורית?".

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האירוע המדובר מצטרף למספר תקריות נוספות, בהם הצתת כניסה למסגד בכפר דיר דבואן בבנימין כאשר במקום נכחו מתפללים שהצליחו להשתלט על השריפה. שישה ישראלים בהם קטינים נעצרו בחשד למעורבות בהצתה ובהיזק לרכוש.