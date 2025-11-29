"חשתי בסכנת חיים": גרסת הלוחמים בתקרית הירי בג'נין

גרסת לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב, שתועדו יורים במבוקשים כשהם יוצאים ממבנה בג'נין, היא כי בטרם השניים זוכו, הסתובב אחד מהמחבלים והיה חשש כי הוא עומד לברוח - כך דיווחנו הערב במגזין השבת.

הם הוסיפו: "זה לא מקרה אלאור אזריה, באנו לעצור ולא להרוג". הם ציינו כי בשלב זה טרם היה ידוע אם יש עליהם מטען או נשק. "חשתי בסכנת חיים - לכן ביצעתי את הירי", אמר הלוחמים. אמש הם נחקרו במשך קרוב לחמש שעות במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) ושוחררו בתנאים מגבילים - בהם איסור יצירת קשר.

רשתות ערביות

לפי שעה, ההחלטה היא לא להרחיק את הלוחמים מפעילות מבצעית. עורך הדין שרון נהרי אמרה כי ההחלטה לשחררם "הייתה נכונה ומתבקשת. גרסתם היא כי נשקפה סכנה ממשית לחייהם וכי הירי בוצע לצורך נטרול בלבד ולא מתוך כוונה להמית - נמצאה אמינה ועקבית".

בתוך כך, השר לביטחון לאומי הודיע כי חתם אמש על העלאת דרגה למפקד יחידת המסתערבים של אזור יהודה ושומרון (ימ"ס איו"ש), בה משרתים הלוחמים שנחקרו, בהתאם להמלצת המפכ"ל. "צריך לעשות סוף לנוהל המעוות הזה כשלוחם שלנו יורה במחבל ישר לוקחים אותו לחקירה, אנחנו נלחמים באויבים שרוצים לאנוס נשים ולשרוף תינוקות", אמר.