שוטרי תחנת לב תל אביב פתחו אמש (שלישי) בחקירת אירוע ירי ואלימות ברחוב רוטשילד בעיר. האירוע החל בדיווחים על קטטה שהתפתחה בתוך מונית נוסעת, ובמהלכו איש כוחות ביטחון ששהה בחופשה וחלף במקום פתח באש לעבר הרכב. הירי בוצע לאחר שהאיש חשש כי מדובר באירוע ביטחוני, ולמרבה המזל האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש.

עם הגעת הכוחות לזירה אותרה המונית כשסביבה שברי זכוכית כתוצאה מהירי. המשטרה עצרה שלושה מעורבים בגילאי 23, 26 ו-55, והחרימה את האקדח ששימש לביצוע הירי. מבדיקה ראשונית של החוקרים עולה כי הרקע לאלימות המקורית בתוך המונית, שהובילה לתגובת איש הביטחון, הוא ככל הנראה סכסוך כספי בין המעורבים.

כלל העצורים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה להמשך בירור נסיבות האירוע וגביית עדויות, והמשטרה ממשיכה לחקור את השתלשלות האירועים.