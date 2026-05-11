עוזר רב בבית הכנסת של כלא ניצן, שעובד תחת שב"ס, חשוד שקיבל שוחד מאסיר והכניס עבורו חפצים אסורים, כך פרסמה הערב (שני) ראש דסק הפלילים לי עייש במהדורה המרכזית של i24NEWS.

על פי החשד, עוזר הרב הבריח לכותלי בית הסוהר דיסקים ושעונים שנמכרו בתוך הכלא תמורת סכומים גבוהים. בשל הסכומים הללו, במשטרה חושדים כי בחלק מהחפצים אף הוסלקו סמים. בפרשה מעורבים חשודים נוספים, בהם אשתו של האסיר שעל פי החשד העבירה את החפצים וצפויה להיחקר.

גרסתו של עוזר הרב בחקירה: "הוא (האסיר) אמר שאין לו כסף לעורך דין ורוצה להכניס שעונים שיוכל למכור. אמרתי שזה אסור, אבל הוא לא הפסיק ללחוץ. זה לא היה שוחד, היה לי קשה לעמוד מנגד". בניגוד לגרסתו, מתברר שהוא כבר הוזהר בעבר שלא להכניס חפצים - והמשיך לעשות זאת.