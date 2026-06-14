פרסום ראשון: הדס קליין הגישה תלונה במשטרה נגד מרדכי דוד

הדס קליין, עדת התביעה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישה תלונה במשטרה נגד פעיל הימין מרדכי דוד, כך פרסמה היום (ראשון) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש. הרקע לתלונה - אירוע בו תועד כשהוא רוד אחריה ברחובות תל אביב וצועק לעברה.

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כאמור, באירוע המדובר שהתרחש אמש ותיעודו פורסם ברשתות החברתיות, דוד נראה כשהוא רודף אחרי קליין ברחובות תל אביב כשהוא מלווה באנשים נוספים. לפי עדויות שהגיעו לידי i24NEWS, הוא ניסה להתקרב אליה פיזית במהלך האירוע.

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דוד כתב בחשבון ה-X שלו לאחר האירוע: "הנבלות כבר התחילו להריץ את השקר הממוצא שתקפתי את הדס קליין ודחפתי אותה ושקיללתי אותה ואת חבריה, הם שוכחים שאצלי הכל מצולם מהצד, ורואים איך הם מקללים אותי ואיך באף שלב אני לא נוגע בה, התביעות דיבה בדרך, הם פרסמו שהיא הולכת להגיש תלונה במשטרה שתגיש עד מחר הכל מתועד לא נגעתי בה".