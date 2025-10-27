לאחר יותר משנה: ח"כ סוכות ייחקר על הפריצה לשדה תימן

לאחר כשנה וחצי, חבר הכנסת צבי סוכות זומן לחקירה בפרשת הפריצה לבסיס שדה תימן, והודיע הבוקר (שני) כי יתייצב אליה. הוא צפוי להיחקר ב-11 בנובמבר.

כזכור, המשטרה עיכבה ביולי 2024 מספר משרתי מילואים לחקירה בחשד למעשה סדום בעצור, פעולה שהובילה למחאה סביב הבסיס המשמש כמתקן מעצר ואף לפריצתו. באירועים השתתף חבר הכנסת סוכות, לצד השר עמיחי אליהו וח"כים נוספים. בהמשך אותו יום, הגיעו המחאות לבסיס בית ליד הסמוך לנתניה.

לפני מספר חודשים אישרו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לחקור באזהרה את חברי הכנסת סוכות ו-ואטורי, ואת השר עמיחי אליהו, הח"כ מ"הציונות הדתית" הגיב כי מדובר ב"חקירה פוליטית ומגמתית, הם לא ישברו אותנו", אך בניגוד לשניים הנוספים - לא הודיע כי לא יתייצב לחקירה, במידה ויזומן.

פרשת ההתעללות בבסיס שדה תימן

בחודש פברואר האחרון הוגש כתב אישום נגד חמישה משרתי מילואים בגין התעללות וחבלה בנסיבות מחמירות שביצעו פלסטיני שנעצר במהלך התמרון הקרקעי ברצועת עזה. האלימות שנקטו המואשמים גרמה לעצור לשברים בצלעות, נקב בריאה וקרע פנימי ברקטום. הם אף דקרו אותו בעכוזו באמצעות חפץ חד.

האירוע התרחש במהלך חיפושים שבוצעו על ידי משרתי המילואים מ"כוח 100" על עצורים ביטחוניים. שניים מהנאשמים הובילו את העצור אל אזור הבדיקה והחלו לבעוט בו לדרוך עליו. השניים גררו את העצור על הרצפה והשתמשו באקדח טייזר על גופו, לרבות בראשו.

לאחר שדקר אחד הנאשמים את העצור בעכוזו, באמצעות חפץ חד שחדר לפי טבעתו וגרם לו לקרע. כשעה לאחר האירוע, החל העצור לדמם מעכוזו והתלונן כי הוא מתקשה לנשום. מספר שעות לאחר מכן, סגל מתחם הכליאה הבחין כי על מכנסיו ישנו דימום רב והזעיק למקום חובשים, אשר פינו אותו למרפאה, שם נבדק על ידי רופא שהורה לפנותו לבית החולים.