האם חשודה ברצח בתה: התפתחות בחקירת הפרשה ברחובות

פרשת הרצח ברחובות: לאחר שגופת אישה אותרה בדירה בעיר, התברר כי האם חשודה ברצח בתה לאחר תכנון, כך פרסמה הערב (חמישי) ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

על פי חקירה ראשונית האם ובתה היו לבדן בבית - ולא נכנס גורם שלישי חיצוני. ביממה האחרונה חלה התפתחות משמעותית בחקירה, כאשר בין הראיות שחיזקו את החשד נמצא מכתב שהותירה האם ואותר בדירה. המכתב מצביע על מודעותה של האם למצב של בתה ו"מדבר בעד עצמו" - כך לפי גורם המעורה בפרטים.

האם, שעדיין מאושפזת בבית חולים תחת שמירה, לא משתפת פעולה עם החוקרים ושומרת על זכות השתיקה.

ממצאי הנתיחה הראשוניים מצביעים: לא מדובר במוות טבעי - וככל הנראה מדובר במוות כתוצאה מחניקה. על הבת אותרו סימני חבלה, ללא פצעי דקירה. צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד