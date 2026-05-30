גילויים חדשים בפרשת רצח הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו: ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, חשפה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" כיצד נראו השעות האחרונות לחייהם של בני הזוג. על רקע החשד לפיגוע ומעורבות שב"כ בחקירה - בני המשפחה והחברים מדברים לראשונה על הזוג השקט שנרצח באכזריות ועל הסיבה שבגללה היו בטוחים מהרגע הראשון: זו לא הייתה התאבדות". וגם: השיחה של רוסלן עם אימו, שבה אמר לה: "עוקבים אחרינו".

שמונה ימים אחרי הרצח המסתורי של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ביער משמר איילון - במערכת הביטחון מתחזק החשד שמדובר בפיגוע. בזמן שהחקירה מסתעפת - בני המשפחה והחברים עדיין מנסים להבין כיצד הסתיים טיול שגרתי בחג השבועות באסון שהותיר ילד בן 14 בלי אמא ובלי אבא.

בני המשפחה והחברים מספרים כי טיולים בטבע היו חלק בלתי נפרד מהשגרה של בני הזוג. כמעט בכל סוף שבוע היו מחפשים יער אחר, מסלול אחר, מקום שקט לבלות בו יחד. גם ביום חג השבועות הם יצאו לטיול כזה בדיוק.

הערב מתברר כי שעה אחת בלבד לפני שנרצחו, רוסלן עוד הספיק לשוחח עם אמו באוקראינה. מה שסיפר לה במהלך אותה שיחה, מקבל עכשיו משמעות מצמררת. רוסלן סיפר לאימו שבמשך שעה שלמה נסע אחריו ואחרי אולגה אופנוע. ואמר שזה נראה "חשוד מאוד". ייתכן שכבר אז הרגיש רוסלן שמשהו אינו כשורה. ספק אם העלה בדעתו כיצד יסתיים אותו יום. סמוך לשעה שבע בערב נמצאו הוא ואולגה ירויים בתוך רכבם באזור מבודד ביער משמר איילון,

העובדה שמדובר בזוג נורמטיבי, ללא סכסוכים מוכרים, באזור מבודד כל כך, הפכה את החקירה למורכבת במיוחד. בימים הראשונים כל האפשרויות היו על שולחן החוקרים: רצח כפול על רקע אישי, מפגש מקרי עם רוצח, ואפילו חשד לרצח והתאבדות. אבל בני המשפחה דחו את האפשרות הזו מייד.

גם העובדות בשטח העלו סימני שאלה. רוסלן החזיק אקדח ברישיון, אבל האקדח אותר בכלל בכספת בבית. הזוג לא היה מוכר למשטרה ולא היה מסוכסך עם איש. ככל שחלפו הימים, החקירה החלה לקבל כיוון אחר.

תחילה, גם בשב"כ היו מעורבים בחקירה, אך בשלב מוקדם יצאו ממנה. אלא שבימים האחרונים, לאחר שחוקרי הימ”ר והשב”כ הפכו כל אבן, הם שבו לתמונה. היום כבר ברור כי במערכת הביטחון מתחזק משמעותית החשד שמדובר בפיגוע על רקע לאומני.

שלשום עצרו לוחמי הימ"מ את החשוד המרכזי ברצח: נער בן 17 מלוד, שאחיו הוא המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בגלילות. במקביל נעצרו בשטחי יהודה ושומרון שני חשודים נוספים במעורבות במעשה. גם אביו של החשוד ושלושה מאחיו נעצרו.

כפי שפרסמנו לראשונה ב-i24NEWS, החוקרים הצליחו לשים את ידם גם על האקדח שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח. לפי גורם המעורה בפרטי החקירה, בידי החוקרים ממצאים הקושרים את החשוד לזירה באופן חד משמעי. החשוד הודה במעשה ואף ביצע שחזור. אלא שבמערכת הביטחון סבורים כי הוא לא פעל לבדו, אלא היה חלק מחוליה רחבה יותר. ההערכה המסתמנת היא שאולגה ורוסלן כלל לא היו יעד ספציפי, אלא נבחרו באקראי.

אולגה בת 44 במותה. רוסלן בן 46. הם הכירו והתחתנו באוקראינה ועלו לישראל בשנת 2000. היא עבדה במחלקת הקוסמטיקה במשביר לצרכן, הוא עבד כטכנאי מעליות בחברת אלקטרה. מי שהכיר אותם מספר על זוג שקט, צנוע, כזה שמתרחק מעימותים ומקדיש את חייו לעבודה, לבית ולבן היחיד שלהם.