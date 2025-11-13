מעצרו של בר-דוד הוארך עד למחר, ישהה במעצר בית בנפרד מרעייתו

מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד שחשוד בפרשת השחיתות "יד לוחצת יד" הוארך הבוקר (חמישי) עד מחר בצהריים. ההחלטה התקבלה בהסכמה בין יאח"ה (היחידה הארצית לחקירות הונאה) לסנגורו של בר-דוד.

כמו כן, בר דוד ואשתו, שכבר שוחררה, ישהו במעצר בית בשני בתים נפרדים: ארנון אצל הבן שלו ואשתו בביתם. כמו כן, בר דוד הורחק מההסתדרות למשך 21 יום ונאסר עליו לעסוק בכל נושא שקשור בהסתדרות בתקופה זו. יצוין כי גם סוכן הביטוח עזרא גבאי, שחשוד יחד עם בנו אסף במתן שוחד לבר-דוד ואשתו, ישוחרר מחר למעצר בית.

בדיון הקודם בבית המשפט אמר נציג המשטרה כי בר דוד הודה שקיבל כספים במזומן מאיש העסקים עזרא גבאי. כזכור מעורבים נוספים בפרשה, בהם סגנו של יו"ר ההסתדרות ויושב ראש ועד עובדי רכבת ישראל, שוחרר למעצר בית. בנוסף פורסם כי דמות בכירה בעולם הספורט נחקרה על ידי יחידת להב 433 בחשד למוערבות בפרשה

כזכור, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, נעצר בשבוע שעבר בפשיטת ענק של המשטרה על משרדי הארגון בחשד לשחיתות. לצידו נעצרו בנוסף עשרות בכירים ועובדים. בנוסף למעצר של רעייתו, חמותו של בר דוד נחקרה באזהרה. עילת המעצר המרכזית נגדו היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו.