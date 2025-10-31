השחקן המוכר נתפס רוכב על קטנוע לאחר שרישיונו נפסל

השחקן אור בן מלך ("עספור", "האלופה") עוכב אמש לאחר שנתפס נוהג על קטנוע בזמן שרישיונו פסול. שוטרי מחוז דן עצרו אותו לבדיקה ברחוב רוקח ברמת גן. הוא עוכב לחקירה, ובסיומה שוחרר למעצר בית וזומן לבית משפט.

רישיונו של בן מלך נפסל לאחר שנתפס לפני כחודש נוהג בשכרות. בחודש ספטמבר האחרון, נסע השחקן באזור פלורנטין שבתל אביב, וניסה לבצע פניית פרסה כשזיהה שוטרים. לאחר שעוכב לבדיקה, נמצאה בגופו כמות אלכוהול של 650 מיקרוגרם, יותר מפי שניים מהמותר.