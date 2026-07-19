ארבעה שוטרים מתחנת באר שבע זומנו היום (ראשון) לשימוע לפני העמדה לדין, זאת בגין האירוע בו הותקף הפרקליט עו"ד סלאח נעמה מפרקליטות מחוז דרום.

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במחלקה לחקירות שוטרים ציינו כי נשקל להעמיד לדין בכפוף לשימוע שניים מהשוטרים, בין היתר בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה. לשלושה מהם נשקלת העמדה לדין גם בחשד לשיבוש חקירה.

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כזכור, האירוע המדובר התרחש בתחילת חודש מאי, כאשר השוטרים פרצו לביתו של הפרקליט והיכו אותו באלימות קשה. באותה עת המשטרה טענה כי נעמה ושני קרוביו הם שתקפו את השוטרים, והשלושה נעצרו לארבעה ימים.

עורך דינו של הפרקליט מסר אז בתגובה: "עו"ד תומר גונן, שמייצג את הפרקליט: "מדובר במקרה מזעזע של הפעלת אלימות משטרתית בכסות של שימוש בכח לצורך מעצר, כמי ששירת כקצין משטרה בעבר אני יכול להגיד שאין שום תרחיש שיכול להצדיק את התוצאות האלה כפי שנראות בתמונה, המשפחה סומכת את ידיה על חקירת מח"ש ומשוכנעת שהאמת עוד תתגלה לגבי הארוע מתחילתו ועד סופו, לקחו אנשים שלא פגעו בחיים בזבוב שרק תרמו לחברה הישראלית והפכו אותם לכאורה לעבריינים כשהסיפור האמיתי הוא הפוך לחלוטין".