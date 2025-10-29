תקף קצין משטרה בביהמ"ש: הוארך מעצרו של תושב הדרום

מעצרו של תושב נתיבות בן 31 הוארך אתמול (שלישי) בשלושה ימים לאחר שלפי החשד תקף קצין משטרה ששימש כתובע תעבורה בתוך כותלי בית משפט השלום בבת ים. לאחר הגעת השוטרים למקום, החשוד נעצר והועבר לחקירה, כאשר אתמול הוא הובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, שם הוחלט על הארכת מעצרו.

לפני ימים אחדים התקבל במשטרה דיווח אודות תקיפה של קצין משטרה ששימש כתובע תעבורה באולם בית המשפט כאמור.

בהגעת השוטרים למקום התברר כי החשוד נכח באולם בית המשפט לקראת דיון שהיה אמור להתקיים. במהלך השיחה שהתקיימה עם התובע באולם בית המשפט, בו נכח החשוד, הוא תקף את התובע והיכה אותו עם האגרופים בפנים ובגוף.

בהמשך, התנגד החשוד למאבטחים שניסו לעצור אותו - ותקף גם אותם. כתוצאה מהתקיפה נפצע הקצין והתפנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בילינסון.

על רקע המקרה, הדיון המקורי בבית המשפט בבת ים עסק במקרה אחר, בו אחותו של החשוד מואשמת בפגיעה בילד במעבר חציה בתאונת דרכים - נגדה הוגש כתב אישום. החשוד, בעת שישב באולם בית המשפט, שאל את התובע אם ניתן להגיע להסדר - ותשובתו של התובע הייתה שלילית, בטענה שמדובר בתיק חמור. עקב תשובת התובע, החשוד קם ממקומו, התנפל על התובע ותקף אותו.