הרוג ושני פצועים קשה בפיצוץ רכב בקריות - הרקע פלילי

גבר כבן 40 נהרג הערב (רביעי) ושניים נפצעו קשה בפיצוץ רכב בקריית ים. ההרוג פונה במצב אנוש לבית החולים אך מותו נקבע תוך זמן קצר. נער כבן 13 וגבר נוסף כבן 30 נפצעו קשה. הרקע פלילי.

ממד"א נמסר כי "חובשים ופראמדיקים מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח רמב"ם 3 פצועים, בהם: גבר כבן 40 במצב אנוש תוך פעולות החייאה, נער כבן 13 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית, מורדם ומונשם, וגבר כבן 30 במצב קשה, בהכרה, עם חבלה רב מערכתית".

חובש רפואת חירום מתנדב במד"א אבנר אוחיון ופראמדיק מד"א מוחמד חאזם סיפרו: "כשהגענו לזירה הייתה המולה רבה, ראינו את הרכב כשהוא מעלה עשן וסביבו שכבו 3 פצועים. גבר כבן 40, היה מחוסר הכרה, עם חבלה רב מערכתית קשה, העלנו אותו אל ניידת הטיפול הנמרץ ומיד התחלנו בפינוי דחוף לבית החולים כשמצבו אנוש תוך שאנו מבצעים בו פעולות החייאה. נער כבן 13 היה בהכרה מלאה עם חבלות קשות, הרדמנו ונשמנו אותו. וגבר נוסף כבן 30, היה בהכרה מלאה גם עם עם חבלות קשות, פנינו את שניהם במהירות לבית החולים כשמצבם מוגדר קשה".