הותר לפרסום היום (רביעי) שמו של נרצח באירוע הירי הקטלני בראשון לציון: עורך הדין שאיבד את חייו במשרדו הוא עו"ד ארבל פלדמן. מחקירת המשטרה הראשונית מתחזק החשד כי הרקע לרצח המזעזע הוא חוסר שביעות רצון של לקוח מהטיפול המשפטי בתיק הנזיקין שלו.

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על פי ממצאי החקירה, החשוד בירי - תושב מרכז הארץ המוכר למשטרה ובעל עבר פלילי בעבירות רכוש ואמנות ולחימה (אמל"ח) - יוצג בעבר על ידי עו"ד פלדמן. הוא הגיע לזירה ונכנס למשרד ללא כיסוי פנים. בשלב זה, במשטרה בודקים האם הפגישה נקבעה מראש או שמדובר בהגעה ספונטנית, שכן יומן הפגישות במחשבו של עו"ד פלדמן נעול.

בעת הרצח שהו במקום עורך דין נוסף ואב הבית. עורך הדין השני העיד בחקירתו כי שמע צעקות רמות מחדרו של עו"ד פלדמן, ומיד לאחר מכן נשמעו לפחות ארבע יריות. כ שנכנס לחדר, מצא את שותפו מוטל על הרצפה כשהוא ירוי. במשטרה מציינים כי לא הוגשו בעבר תלונות מצד עו"ד פלדמן על איומים כלשהם מצד החשוד.

לאחר ביצוע הירי, החשוד נמלט מהמקום כשהוא חמוש באקדח. בשלב זה עדיין לא ברור אם הנשק הוחזק ברישיון. זהותו של החשוד ידועה לחוקרי המשטרה, וכוחות רבים מנהלים מצוד נרחב לאיתורו ולמעצרו.