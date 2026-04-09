קצין בכיר בלהב 433 נחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירות מין

קצין בכיר ביחידת להב 433 של המשטרה נחקר היום (חמישי) במח"ש תחת אזהרה בחשד להטרדה מינית וביצוע מעשה מגונה. בתום חקירתו, הקצין בדרגת ניצב-משנה, הורחק ממתקני המשטרה לשבוע.

בשבוע שעבר נעצר שוטר מתחנת משטרה בעמקים בחשד לעבירות מין חמורות, ביניהן אונס, מעשה מגונה, הטרדה מינית וסחיטה. החשדות נגדו עלו בשבוע שעבר והן הועבר למחלקה לחקירות שוטרים שהחלה בחקירת המקרה וכבר הגישה כתב אישום בעבירות של אינוס וסחיטה, כאשר בינו ובין הקורבן יש הכרות מוקדמת.

בחודש פברואר האחרון נחקר מפקד תחנת חיפה, סנ"צ אייל שחר, במחלקה לחקירת שוטרים, בחשד מעשים מגונים והפרת אמונים.