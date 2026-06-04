הרוגה בפיצוץ רכב סמוך למחלף חולון

אישה תושבת המרכז נהרגה הבוקר (חמישי) בפיצוץ מטען חבלה שהונח ברכבה בנתיבי איילון לכיוון צפון, סמוך לכניסה לתל אביב. הרקע לאירוע פלילי.

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חובשי רפואת חירום של מד"א, נריה חגבי ואוראל טולידאנו, סיפרו: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש ובסמוך שוכב אדם ללא דופק וללא נשימה עם כוויות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותו".

כזכור, בחודש שעבר נהרג בעפולה גבר כבן 30 בפיצוץ רכב בעיר. תחילה, הגבר נפצע אנוש ופונה לבית החולים העמק, אך בהמשך הוא מת מפצעיו.