הרוגה בפיצוץ רכב סמוך למחלף חולון

הרקע לאירוע פלילי • הרכב התפוצץ בנתיבי איילון לכיוון צפון, בכניסה לתל אביב • חובשי מד"א סיפרו: "הגענו למקום, ראינו אדם שוכב ללא דופק ונאלצנו לקבוע את מותו"

לי עייש שני ויצמן ■ לי עייש שני ויצמן
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פצוע אנוש בפיצוץ רכב סמוך לחולון, 4.6.26
פצוע אנוש בפיצוץ רכב סמוך לחולון, 4.6.26תיעוד מבצעי מד"א

אישה תושבת המרכז נהרגה הבוקר (חמישי) בפיצוץ מטען חבלה שהונח ברכבה בנתיבי איילון לכיוון צפון, סמוך לכניסה לתל אביב. הרקע לאירוע פלילי. 

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הרוג נמצא ברכב שעלה באש בנתיבי איילון, 04.06.26שימוש לפי סעיף 27 א'

חובשי רפואת חירום של מד"א, נריה חגבי ואוראל טולידאנו, סיפרו: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש ובסמוך שוכב אדם ללא דופק וללא נשימה עם כוויות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותו".

כזכור, בחודש שעבר נהרג בעפולה גבר כבן 30 בפיצוץ רכב בעיר. תחילה, הגבר נפצע אנוש ופונה לבית החולים העמק, אך בהמשך הוא מת מפצעיו.

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