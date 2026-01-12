תפנית בחקירת החשד לרצח בחיפה: החשודה שוחררה למעצר בית

תפנית בחקירת הרצח בחיפה: החשודה שנעצרה בחשד למעורבות במותו של הגבר שוחררה היום (שני) למעצר בית. עורך דינה ליאור בר זוהר אמר כי "היחידה החוקרת הודיעה כי החקירה האינטנסיבית הובילה למסקנה שהצעירה היא אכן קורבן של האירוע".

עורך הדין בר זוהר הוסיף כי "הצעירה עברה התעללות קשה וזקוקה לשיקום רפואי ונפשי ואנו מצפים שהרשויות יסייעו לה בכך, אין לה חלק בגרימת מותו כפי שטענה". כאמור, הוחלט ע״י המשטרה להמשיך בחקירת האירוע בהליך רגיל ולשחרר את החשודה למעצר בית, בכפוף לעמידה בערבויות.

תיעוד מבצעי מד"א

כזכור, אמש נעצרה הצעירה בגין חשד למעורבות בגרימת מותו של הגבר, בשנות ה-50 לחייו, שנפל אמש אל מותו ממרפסת בחיפה. מפרטים ראשונים של החקירה עלה כי החשודה, בת 35 ממוצא דרום אמריקני טוענת כי המנוח התעלל בה פיזית במשך יותר משעה בטרם התרחש האסון. לטענתה, היא ספגה חבלות קשות, הצליחה להתחמק ממנו ולא הייתה לצידו ברגע הנפילה מהמרפסת.