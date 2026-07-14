"תגיד צירי לידה": זוג שנסע במהירות מופרזת המציא תירוץ - ומצלמת הרכב הפלילה

זוג צעיר שנתפס דוהר בכביש במהירות מופרזת, המציא תירוץ יצירתי ומשכנע לשוטרים - "האישה עם צירי לידה" - אך בני הזוג שכחו שהשיחה שקיימו ברכב בעודם מתחמקים מהניידת תועדה במצלמת הדשבורד. לי עייש הביאה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית תיעוד בלעדי של המרדף, התירוצים - והאמת שנחשפה בסרטון המצולם.

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הסיפור מתחיל בשוטרים שזבזמן פעילות אכיפה בצומת פוריה זיהו רכב הנוסע במהירות מופרזת ומסמן לנהג לעצור, אך במקום לעצור שני בני הזוג שברכב בורחים. תוך כדי המרדף, כשהניידת כבר דולקת אחריהם, בני הזוג לא מתכננים איך להימלט אלא מה יגידו לשוטרים אם ייתפסו, כאשר מצלמת הדרך שבתוך הרכב מתעדת הכול.

הנוסעת אמרה בשיחה עם בן זוגה: "תגיד שאני עם צירי לידה". הנהג מסכים, והשניים ממשיכים בנסיעה בזמן שניידת של משטרת התנועה מנהלת מרדף אחריהם

לבסוף הצליחו השוטרים לעצור את הרכב. אלא שאז נכנס האליבי לפעולה. הנהג טען כי מיהר לבית החולים פוריה משום שבת זוגו חווה צירי לידה. גם האישה הציגה מצוקה רפואית, ולמקום הוזעק אמבולנס של מד"א. אלא שבבית החולים הצוות הרפואי החל לחשוד שהסיפור לא בדיוק מתיישב עם המציאות.

במקביל, בדיקת השוטרים העלתה חשד שהנהג, תושב טבריה בן 35, לא הוציא רישיון נהיגה מעולם. עוד עלה כי זו לא הפעם הראשונה שהוא נתפס נוהג ללא רישיון. הוא עוכב לחקירה אצל בוחני התנועה במחוז צפון.

במהלך החקירה נבדקו גם סרטוני מצלמת הדרך שתיעדו את כל ההתרחשות מתוך הרכב. התיעוד, כך לפי המשטרה, אישר את החשד של החוקרים מלכתחילה - סיפור צירי הלידה היה מפוברק ונבנה בזמן אמת. לאחר שעומת עם הסרטון הודה הנהג שהוא ובת זוגו המציאו את הסיפור.

בסיום החקירה הוגש נגד הנהג כתב אישום בהליך מהיר לבית המשפט לתעבורה בצפת, ורכבו הושבת מנהלית ל-60 ימים. במשטרה מעריכים כי אלמלא המצלמה שתיעדה את השיחה מתוך הרכב, ייתכן שגרסת הזוג מצילה את השניים מעונש.