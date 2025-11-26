סכומי עתק: החשוד המרכזי בפרשת ההסתדרות קיבל מיליונים בחודש

פרשת השחיתות בהסתדרות: החשוד המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, מקבל מדי חודש מחברות הביטוח עמלות בסך כ-4.4 מיליון שקלים, כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ. כאמור, כעת, במשטרה מנסים להעריך איזה חלק מהסכום הוא מפירות השחיתות ואיזה מלקוחות לגיטימיים.

החוקרים מעריכים, כי גבאי הרוויח לאורך השנים, מיליונים רבים מעסקאות השוחד בהן לכאורה הועברו לייצוג הסוכנות שלו עובדים של גופים שונים במשק בתמורה לטובות הנאה ושוחד. לפי ההערכות, במסגרת פרשת השחיתות - הועברו לייצוגו כמה אלפי מבוטחים.

במקביל, בית המשפט אישר לגבאי ולבנו - שחשוד גם הוא בפרשה לערוך ביחד קידוש ביום שישי - למרות ששניהם מורחקים זה מזה. אחד הנימוקים לכך היה טיול לצפון אליו יצאו חוקרי יאח"ה - בשלו מתעכבת חקירה צפויה של השניים

בתוך כך, ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה כי המשטרה קיבלה בקשה של בני הזוג בר דוד להתייחדות - אך עדיין מתנגדים לכך. ל-i24NEWS נודע, כי מאז שחרורם למעצר בית - הם נחקרו מספר פעמים ובין היתר הוטחו בהם האזנות סתר.

בנוסף, בימים הקרובים הם צפויים להיחקר שוב - כל אחד בנפרד. גורם בחקירה ציין בשיחה עם i24NEWS כי אם לא תהיה התפתחות דרמטית - המשטרה תאפשר את האיחוד בתום חקירתם. עוד נודע ל-i24NEWS כי בכיר בעולם הספורט וראש מועצה מהצפון מסרו עדות בפרשה בימים האחרונים.