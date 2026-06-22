אברהם קקון, בן 47 מחיפה עם עבר עשיר של עבירות גניבה והונאה, מואשם ב"מסע גניבות" שיטתי של תיקים, ארנקים וכרטיסי אשראי מבתי עסק בלב תל אביב. הערב (שני) במהדורה המרכזית פרסמנו תיעודים ממסעות העוקץ הנועזים שלו, שהביאו לבסוף ללכידתו.

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עסק אחרי עסק, מכולם קקון באותה השיטה בדיוק. הוא מואשם שבמשך שבועות הסתובב בלב תל אביב, נכנס לעסקים ומסעדות, ניצל רגע של חוסר תשומת לב ויצא עם תיקים, ארנקים וכרטיסי אשראי של העובדים. במצלמות האבטחה נראה הגנב בן ה-47 כשהוא נכנס כלקוח ולא מעורר חשד, מסתובב בין העובדים, ממתין להזדמנות ואז עוקץ.

בתחילה המשטרה הסתכלה על האירועים כעל אירועים נפרדים - תלונה מבית קפה, גניבה ממסעדה, ארנק שנעלם מחנות, אך ככל שהצטברו התיעודים, החלו החוקרים בתחנת לב תל אביב לזהות את אותו האדם ואת אותה השיטה.

על פי כתב האישום, קקון העניק תשומת לב מיוחדת לעמדות מכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס. אחרי שגנב ארנקים וכרטיסי אשראי הוא הגיע שוב ושוב לדוכנים ברחבי העיר וביצע שם רכישות בכרטיסים הגנובים. באחד המקרים שתועדו השתמש קקון בכרטיס שנגנב דקות קודם לכן, בזמן שהקורבן אפילו עדיין לא שם לב שתיקו נעלם.

בין שאר האישומים מיוחסת לקקון גניבת מעטפה עם 12 אלף שקלים במזומן ממסעדת "למפור" בתל אביב. באירוע אחר עובד שנכנס לחדר האחורי בסניף של "ניצת הדובדבן" הבחין בו מחטט בתא האישי שלו, ולאחר עימות קצר בין השניים הוא נמלט מהמקום.

קקון אינו עבריין מתחיל. יש לו 17 הרשעות קודמות בעבירות רכוש, הונאה ושימוש בכרטיסי אשראי, והוא אף ריצה מאסר בכלא. את עונשו האחרון, מאסר של 23 חודשים, סיים לרצות רק בפברואר האחרון. המעקב ואיסוף הראיות נגדו לקחו לשוטרים שבועות של עבודה מאומצת, אבל כעת אחרי שמונה אישומים שמבוססים על תיעודים מעשרות מצלמות אבטחה, במשטרה בטוחים שהצליחו לעצור את האיש שעמד מאחורי מסע הגניבות הנועז הזה בלב תל אביב.