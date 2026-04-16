נהג משאית נעצר אתמול (רביעי) לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית בכביש 91 בצפון, בה נהרגה אישה תושבת הצפון. במהלך חקירת התאונה התברר כי לנהג המשאית, בן 55 מטובא זנגריה, יש 185 הרשעות קודמות בגין עבירות תנועה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

התאונה התרחשה בעת שנהג המשאית נסע לכיוון מערב, ומסיבה שעדיין נחקרת סטה עם המשאית לשול הימני והתנגש בעצים בצד הדרך. בעת חזרתו לכביש התהפכה עגלת המשאית על צידה השמאלי, ובמהלך ההתהפכות סטתה לנתיב הנגדי והתנגשה ברכב פרטי בו נהגה תושבת הצפון, אשר מותה נקבע במקום.

בתום חקירה ראשונית של בוחני התנועה של מחוז צפון הנהג נעצר לחקירה וכן נערך לו שימוע, במסגרתו נפסל רישיון הנהיגה שלו למשך 90 ימים על ידי קצין משטרה. הנהג יובא היום להארכת מעצר בבית המשפט.