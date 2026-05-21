חשד לרצח בלוד: בן 40 נורה למוות ברכבו, פצוע נוסף במצב קשה

גבר כבן 40 נורה הבוקר (חמישי) למוות בתוך רכב במהלך באירוע אלימות בלוד, גבר נוסף כבן 50 נפצע קשה ונמצא במצב לא יציב ועם פציעות חודרות, ופונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא.

שוטרי מרחב שפלה מתחנת רמלה פתחו בחקירה בעקבות אירוע הירי, הרקע ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. המשטרה עם חוקרי הזיהוי הפלילי פועלים בזירה, אוספים ממצאים וראיות, מבצעים בידוד של הזירה, ובמקביל מנהלים מצוד אחר החשודים במעשה.

חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א עבד עיסאוי ומנדי אמיתי, סיפרו: "ראינו שני גברים שנפצעו באירוע אלימות, גבר כבן 40 היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום, הפצוע השני, גבר כבן 50 גם סבל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי תוך כדי שהעלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".

לפני פחות מחודש, אירע בעיר רצח כפול כשאבו לבן מועתז בן 39, ומוחמד עבדאל האדי, בן 30, נורו למוות בכביש 40, בכניסה ללוד. צוותי מד"א קבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים, ומסרה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך.

חובש בכיר במד"א ליאור פז סיפר: "כשהגענו למקום ראינו שני גברים בשנות ה-30 לחייהם, כשהם שוכבים מחוסרי הכרה לאחר שנפצעו באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלהם הייתה קשה מדי ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".