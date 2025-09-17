צעיר נפצע בתאונה - ונעצר עם עשרות שקיות סמים

מומלצים -

צעיר שהובא לבית חולים במרכז הארץ לאחר תאונת דרכים מצא את עצמו במרכז חקירה פלילית בחשד לעבירות סמים - כך נודע היום (רביעי) ל-i24NEWS.

על פי המשטרה, כשהגיע למיון נצפה הצעיר מוציא מתוך בגדיו שקית עם חומר החשוד כסם ומוסר אותה לבת זוגו, שהייתה עמו.

בבדיקת התיק שלה נמצאו עשרות שקיות קטנות עם סמים במשקל כולל של כ-74 גרם, וכן קופסה ובה קנאביס במשקל של כ-22 גרם. בנוסף, בבגדיו של הצעיר אותרו שתי שקיות נוספות עם חומר החשוד כסם.

בחקירתו הודה הצעיר כי כלל הסמים שייכים לו, לרבות מה שנתפס אצל בת זוגו, וטען כי חלקם מיועדים לשימוש עצמי. בת הזוג נחקרה ושוחררה בתנאים מגבילים בשל מצבה הרפואי, בעוד הצעיר נותר במעצר; מעצרו הוארך עד ה-21 בספטמבר.