"הציגו עצמן כבנות 17": המפגש בדירה והגרסה של החשודים באונס הקבוצתי בעמקים

פרטים חדשים נחשפו הבוקר (רביעי) בדיון הארכת מעצרם של שלושה חשודים, צעיר בן 21 ושני קטינים, בחשד שאנסו שלוש נערות בנות 15 במהלך מפגש בדירה באזור העמקים.

מממצאי החקירה הראשוניים עולה כי שלוש הנערות הגיעו לעפולה במטרה לפגוש את שלושת הצעירים, זאת לאחר שאחת הנערות הכירה את אחד החשודים ימים ספורים קודם לכן.

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הקבוצה הגיעה לדירת אירוח באזור, שם, על פי החשד, שהו יחד ואף צרכו משקאות אלכוהוליים. לפי הדיווח, הנערות לא פנו מיד למשטרה, והתלונה הרשמית בגין האונס הוגשה רק כעבור מספר ימים.

החשוד מכחיש לחלוטין את החשדות לאונס וטוען כי קיים יחסי מין מלאים ובהסכמה עם אחת המתלוננות בלבד. לדבריו, הנערות הציגו את עצמן בפניהם כבנות 17, ורק בדיעבד התברר לו כי מדובר בקטינות בנות 15. עוד טוען החשוד כי להוכחת חפותו, הוא אף קיבל מהנערה הודעות טקסט ידידותיות לאחר המפגש בדירה.

שלושת החשודים נעצרו על ידי שוטרי המחוז הצפוני והובאו לחקירה.