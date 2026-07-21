ראה בכך "שעשוע": תושב דימונה ביצע עבירות מין בבנו הקטין

כתב אישום הוגש היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד תושב דימונה בן 54 לאחר שביצע מעשים מגונים בבנו הקטין וראה בכך "שעשוע".

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מכתב האישום שהגישה עו"ד שולי רוטשילד מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי כשהקטין היה בן 10 ביצע בו אביו מעשה מגונה. בנוסף, עת היה הקטין כבן 16, הנאשם נגע ותפס מספר פעמים באיבר מינו.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד רוטשילד כי הנאשם ביצע עבירות מין חמורות בבנו הקטין ומסוכנותו זועקת ולו מגרסתו שלו לפיה ראה בכך "שעשוע" ותחליף לסיפוק וריגוש מיני. לנאשם יוחסו עבירות מין במשפחה.

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אתמול הוגשה הצהרת תובע נגד תושב בת ים בן 59, החשוד כי ביצע עבירות מין חמורות בשתי נכדותיו הקטינות במספר מקרים. לפי המשטרה, החקירה נפתחה ב-6 ביולי בעקבות דיווח שהתקבל על חשד לפגיעה מינית בקטינות. במהלך החקירה התחזק החשד כי הסב נגע בגופן ובאיבריהן האינטימיים, כשלפי החשד טען כי עשה זאת במטרה "להכין אותן לבגרות".