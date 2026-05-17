אירוע חריג בירושלים: גבר שהחזיק חומרי חבלה בביתו איים להשתמש בהם - ונעצר

גבר בשנות ה-30 לחייו נעצר היום (ראשון) בירושלים לאחר שעל פי החשד החזיק חומרי חבלה בביתו ואיים להשתמש בהם.

השוטרים שהגיעו לדירת החשוד, ביצעו במקום חיפוש יחד עם חבלני המשטרה, במהלכו איתרו ממצאים מהם עולה החשד כי אכן מדובר בחומרים נפיצים ואמצעים נוספים. חבלני המשטרה ויחידת הכלבנים ממשיכים לבצע סריקות לשלילת המצאותם של חומרי נפץ נוספים.

באירוע חריג נוסף בירושלים, אנשי צוות בבית החולים מוקאסד שבמזרח ירושלים הכניסו אתמול (שבת) בשעות הבוקר מטופל לחדר ניתוח ונעלו אותו בפנים, לאחר שהשתולל בחדר המיון.

לפי החשד, המטופל, תושב ירושלים בשנות ה-20 לחייו, הגיע לחדר המיון כשהוא סובל מסחרחורות ומכאבי ראש. הוא ביקש לעבור שטיפת קיבה בשל חשש מהרעלה, לאחר שלדבריו צרך בשוגג סמים קשים שהשפיעו לרעה על תפקודו. בשלב מסוים, עוד בטרם קיבל טיפול, החל החשוד להשתולל בחדר המיון ולתקוף אנשי צוות. בעקבות זאת, נאלצו העובדים להכניסו לחדר ניתוח לצורך "בידוד" ונעלו את הדלת עד להגעת כוחות המשטרה. בנוסף, הוא חשוד בגרימת נזק לרכוש בית החולים המוערך באלפי שקלים.