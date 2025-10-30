חשד: משפחה מהצפון מימנה ארגון טרור במסווה של חנות תכשיטים

טרור במסווה של חנות תכשיטים: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' אודות חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים נגד בני משפחת עואודה, משפחה מוכרת בצפון, אשר הפכה אתמול לגלויה, עם גל של מעצרים. מדובר בחשד לעבירות חמורות של מימון ארגון טרור, הלבנת הון וניהול צ'יינג' ללא רישיון.

ל-24NEWS נודע, כי בני המשפחה הפעילו בעבר עסק חוקי להחלפת כספים, אך על פי החשד, המשיכו לנהל פעילות כספית ענפה במסווה של חנות תכשיטים שפועלת בלב הכפר - לאחר שנשלל מהם הרישיון. גורם בחקירה אף ציין כי "המשפחה שימשה גב כלכלי לארגון טרור".

כאמור, מממצאי החקירה עולה, כי לאורך השנים הועברו מאחורי דלפק התכשיטים סכומי כסף גדולים, תוך הסתרת הפעילות מהרשויות. עוד נודע, כי חלק מהסכומים הועברו דרך ירדן, וחלק מהחשודים אף יצאו לשם לצורך העברות הכספים.

בפשיטות שבוצעו אתמול, נתפסו מחשבים, טלפונים, כלי רכב ומאות אלפי שקלים במזומן. החקירה, שנוגעת לכספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, מנוהלת על ידי היחידה הכלכלית בלהב 433 בשיתוף רשות המיסים ולא מן הנמנע כי בהמשך יצטרף אליה גם השב"כ.

מעצרם של החשודים הוארך עד לשבוע הבא. הם משתפים פעולה באופן חלקי בלבד ומכחישים את החשדות. בחקירתם אף טענו: "ניהלנו עסק תכשיטים לגיטימי - ולא מעבר לכך".