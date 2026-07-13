המשטרה תחזיר ליו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד אלפי שקלים, אחרי שהגיעו להסכמות במסגרת פרשת השחיתות בה הוא חשוד. בנוסף, גם רעייתו הילה קניסטר-בר דוד תקבל בחזרה מאה אלף שקלים שהפקידה כערבות, כך מפרסמת היום (שני) ראש דסק הפלילים לי עייש.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS לעדכונים שוטפים <<<

בית משפט השלום אישר היום הסכמה בין המשטרה לבין יו”ר ההסתדרות ארנון בר דוד, שלפיה יושבו לו 40 אלף שקל מתוך כספי הערבות שהפקיד במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות שבה הוא חשוד. לא מדובר בכל הסכום, שעומד על מאה אלף שקלים, ו-60 אלף שקלים נוספים, לצד ערבויות נוספות, יישארו בידי המשטרה עד להחלטה אם להגיש נגדו כתב אישום או לסגור את התיק.

במקביל, בית המשפט הורה להשיב לרעייתו, הילה קניסטר-בר דוד, את מלוא ההפקדה בסך 100 אלף שקל.

כזכור, על פי ההסכמות, החל מ-5 במרץ בר דוד הורשה לשוב ולכהן כיו"ר ההסתדרות, אבל תחת שורה של מגבלות חריגות. בין היתר: הוא מנוע מלעסוק בכל נושא הקשור למערך הביטוח, אסור לו לחתום על חוזים, אסור לו לקבל החלטות בנושאי כוח אדם וגם הקשר שלו עם עדים ומעורבים בפרשה מוגבל באופן הדוק.

כך למשל, פגישה עם עדים תתאפשר רק במסגרת ישיבה רשמית, מרובת משתתפים - לפחות שלושה אנשים בחדר וגם אז, בליווי תיעוד מסודר. בנוסף, נקבע איסור מוחלט על יצירת קשר, ישיר או עקיף, עם עזרא גבאי. בפועל, התואר חוזר - אבל הסמכויות לא. וכל זה, בזמן שהחקירה עדיין פתוחה. בינתיים, רועי יעקב ממלא את מקומו של בר דוד, למשך תקופת היעדרו.

על פי החשד, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שהוא גם החשוד המרכזי בפרשה, קיבל מדי חודש מחברות הביטוח עמלות בסך כ-4.4 מיליון שקלים. במשטרה מעריכים, כי גבאי הרוויח לאורך השנים, מיליונים רבים מעסקאות השוחד בהן לכאורה הועברו לייצוג הסוכנות שלו עובדים של גופים שונים במשק בתמורה לטובות הנאה ושוחד. לפי ההערכות, במסגרת פרשת השחיתות - הועברו לייצוגו כמה אלפי מבוטחים.