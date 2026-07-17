לא פעם ראשונה: דקר את בת זוגו ההריונית מס' פעמים בעקבות ויכוח

המשטרה עצרה הבוקר (שישי) גבר בחשד שדקר את בת זוגו ההריונית מספר פעמים בדירתה בבת ים, זאת בעקבות ויכוח שהתגלע בין השניים. ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, מפרסמת כי הגבר הורשע כבר בשנת 2025 בתקיפת בת זוג אחרת.

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מעצרו של החשוד הגיע לאחר שהתקבל דיווח בשעות הבוקר המוקדמות על אישה בת 44 שאותרה מדממת בדירתה בבת ים. השוטרים שהגיעו למקום ראו כי האישה בהריון, ועל גופה פצעי דקירה, היא פונתה לבית החולים כשהיא במצב קל.

מהחקירה הראשונית עולה כי החשוד דקר את בת זוגו מספר פעמים באמצעות סכין, בעקבות ויכוח שהתגלע בין השניים, ולאחר מכן נמלט מהמקום. החוקרים איתרו בזירה את הסכין שעל פי החשד שימש את החשוד בתקיפה.

תיעוד מבצעי מד"א

לפני זמן קצר החשוד אותר בעיר חולון ונעצר. הוא הובא לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך הוא יובא לדיון הארכת מעצר בבית משפט.