תיעוד בלעדי: תקיפת עורך הדין ביפו

רגעים ספורים אחרי שעורך הדין רונן בן צבי הותקף באכזריות ביפו בוצעה שיחה למשטרה. בתחילתה, עוברת אורח שמצאה אותו מוטל על הקרקע, בהמשך הצטרף לא אחר מאשר הנאשם עצמו - שמציג את עצמו כחובש.

אבל לפי כתב האישום, ההתערבות שלו לא נועדה כדי לסייע, אלא כדי לייצר אליבי. מאז אותו יום בן צבי מאושפז באיכילוב, מורדם ומונשם במצב קשה. עוד קודם לכן, באותו היום, התקשר רונן בן צבי למשטרה ודיווח שמישהו פרץ לדירה שאליה הגיע למסור צו פינוי, ושבר את הדלת.

לאחר חודש של חקירה מאומצת הצליחו חוקרי יחידת הלוחמה בפשיעה במרחב איילון לגבש תשתית ראייתית נגד אב ובנו תושבי יפו. לפי כתב האישום, הבן הוא זה שתקף את עורך הדין, ואביו ניסה לשבש את החקירה. בצהרי יום שישי, כשבן צבי הגיע לדירה, השניים חסמו את דרכו. הוויכוח התלהט ואז הבן קפץ עליו מאחור. בן צבי ספג אגרופים ובעיטות לראש, הוכה שוב ושוב גם כשהיה כבר שרוע על הרצפה, ולא יכול היה להתגונן. בן צבי פונה לאיכילוב במצב אנוש, עם שברים בגולגולת ודימום מוחי. חודש חלף והוא עדיין בטיפול נמרץ במצב קשה.

לפי כתב האישום, לאחר התקיפה ניסו האב והבן להעלים ראיות: מנעו משכנים למסור סרטוני אבטחה, הנחו בני משפחה למסור עדויות כוזבות, וכאמור, לאלו מצטרפת השיחה למד"א - שבוצעה כדי לבסס אליבי.

בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS נראה הבן נכנס דקות אחרי התקיפה לבית מלון סמוך, מתרחק מהזירה. בסרטון נוסף, הוא מצולם משחק עם כלי נשק. במשטרה רואים בכך עוד עדות לדפוס התנהגות מסוכן.

החשד הראשוני היה לניסיון רצח, אך בסופו של דבר יוחסו לשניים חבלה בכוונה מחמירה, שיבוש מהלכי משפט והדחת עדים. בין היתר בשל העדר ראיות.

עו"ד רונן בן צבי הוא קצין משטרה ותיק בדימוס. הוא שירת בימ"ר תל אביב, בלהב 433 ובהמשך הפך לסנגור. הוא אבא לשני חיילים שהקדיש שנים למאבק בפשיעה - ואז הפך בעצמו קורבן לאלימות קשה.

החקירה הסתיימה בכתב אישום נגד האב והבן, אבל המאבק האמיתי נמשך בבית החולים. שם, רונן בן צבי עדיין שוכב מונשם ובמצב קשה. חבריו מתפללים שיפקח בקרוב את עיניו.

צפו בכתבה המלאה מתוך "המהדורה המרכזית" בתחילת העמוד