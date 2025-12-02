"אהרוג עם פינצטה": אישום חמור - הטריד מינית שתי נשים שונות

כתב אישום חמור הוגש היום (שלישי) נגד רום פיליפ רוסטהולדר בגין איומים והטרדות מיניות. מהפרטים עולה, כי הוא הטריד מינית שתי נשים, כאשר על אחת מהן אף איים: "את רואה איזה גדול אני - אם ארצה אני יכול לרצוח אותך".

על פי האישום הראשון, הנאשם פנה לאחת מנפגעות העבירה ואמר לה: "וואו מה לבשת היום, נראה את הציפורניים שלך" ושלח את ידו לגעת בידה. בתגובה, היא התרחקה והתקשרה לאדם אחר שיבוא להיות לידה.

בהמשך שאל אותה הנאשם ואת האדם שלידה: "אתם רוצים לדעת מה אני עושה בחיים?", תוך הצמדת הטלפון הנייד שלו לפניה, והצגת סרטונים בהם נראית אישה ערומה רוקדת על עמוד, ואישה ערומה יחד עם איתו. בתגובה, אמרה האישה שזה לא נעים לה, וביקשה מהנאשם שלא יראה לה דברים כאלה. רוסטהולדר עזב את המקום, חזר כעבור כמה דקות - ושוחח עמה ועם האדם האחר על כך שנשים הן גרועות, שהוא, הנאשם, עושה מה שהוא רוצה, ושנשים הן "הכלבות" שלו כלשונו.

במספר פעמים נוספות ניסה הנאשם להיצמד אל נפגעת העבירה. באחת הפעמים הסתכל הנאשם על הטלפון הנייד שלה בו מופיעה תמונה שלה ושל בן הזוג שלה. הוא אמר לה - "וואי איזה תמונה, מי זכה באישה הזאת עם הגוף היפה הזה". כאמור, בכל הפעמים האלה נפגעת העבירה התעלמה ממנו.

על פי האישום השני, הנאשם ניגש אל נפגעת העבירה האחרת, בעת שצפתה בטלפון הנייד שלה בסרטונים הקשורים לחטופים שנחטפו לעזה. רוסטהולדר שאל אותה במה היא צופה, היא השיבה כי היא צופה בסרטוני חטופים. האישה הלכה מהמקום והנאשם הלך אחריה, שאל אותה אם היא ראתה את כל הסרטונים, ו"ראית את הסרטון של השדיים איך שחותכים שדיים?״. בנוסף שאל רוסטהולדר את נפגעת העבירה אם ראתה איך מוציאים לאמא את התינוק מהרחם, ושאל "אונס ראית? ראית איך אונסים אותן ממש?".

לשמע השאלות, היא נבהלה ואמרה שלא ראתה. הנאשם שאל אותה אם היא רוצה לראות את הסרטונים האלה, היא השיבה שלא ושזה מוגזם מדי בשבילה. בשלב זה אמר: "אני רוצה לראות אונס, אם יש לך תראי לי, בואי נראה סרטונים על האונס" , לשמע הדברים, קפאה נפגעת העבירה ואז התרחקה מהנאשם.

בהמשך, סימן רוסטהולדר באמצעות ידיו את גופה של הנפגעת כסימן של שעון חול ואמר: "הגוף הזה נועד רק להביא ילדים ופוריות. אני יכול להרוג מישהו, עם פינצטה אני יכול להרוג, גם אותך אני יכול לחתוך לחתיכות, ואת הריסים שלך". הנאשם המשיך לדבר תוך שהוא מתקרב אליה, מסמן עם ידיו, ואומר: "אני אתלוש ואדביק על החתיכות שלך". הוא הוסיף ונגע בחבילת עוגיות: "עם זה אני יכול לפרק אותך לחתיכות".

בהמשך, הנאשם החל לצעוד הלוך וחזור תוך שהוא אומר: "את מרשמלו ואני שיפוד". הוא הוסיף ואמר לנפגעת העבירה: "... בגללך המדינה נהרסת, בגללך אנשים נהרגים, היית צריכה להיות איפה שהתצפיתניות היו ב-7.10 ואז שם היו רוצחים אותך והיו מרימים אותך ככה מהרצפה". הדברים נאמרו תוך שהוא מתקרב ומתרחק ממנה לסירוגין, ובצורה מאיימת.

"אם היינו בשבי היו משחררים אותך קודם כי את אישה ואת יודעת מה היו עושים... ", המשיך. בשלב מסוים אמר לה הנאשם: "את רואה איזה גדול אני אם אני רוצה אני יכול לרצוח אותך ... ככה ובום אני יורה בך" ו"אנחנו פה בשביל היצר הגברי וכל מה שאת צריכה לעשות זה לשתוק ולהביא ילדים".