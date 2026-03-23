נעצרה אישה שגזרה את פאותיו של ילד בן 10 בבני ברק

המשטרה עצרה היום (שני) חשודה בת 33 ממודיעין עילית, החשודה שגזרה את פאותיו של ילד בן 10 ברחוב ירושלים בעיר. החקירה החלה לפני מספר ימים עם קבלת תלונה על האירוע החריג.

החשודה אותרה לאחר חקירה ממוקדת והובאה לתחנת המשטרה, שם נחקרה בגין תקיפה סתם ועלבון דת.