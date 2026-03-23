נעצרה אישה שגזרה את פאותיו של ילד בן 10 בבני ברק
השוטרים עצרו חשודה בת 33 ממודיעין עילית לאחר שגזרה את פאותיו של ילד בעיר • החשודה נחקרה בגין תקיפה סתם ועלבון דת
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
המשטרה עצרה היום (שני) חשודה בת 33 ממודיעין עילית, החשודה שגזרה את פאותיו של ילד בן 10 ברחוב ירושלים בעיר. החקירה החלה לפני מספר ימים עם קבלת תלונה על האירוע החריג.
החשודה אותרה לאחר חקירה ממוקדת והובאה לתחנת המשטרה, שם נחקרה בגין תקיפה סתם ועלבון דת.
