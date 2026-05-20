עשה שימוש בכלי נשק "ישן נושן" במהלך אירוע אלימות משפחתי | תיעוד

הפרקליטות הגישה אמש (שלישי) כתב אישום חמור נגד תושב וואלג'ה בן 32, המואשם באלימות קשה, פריצה והחזקת נשק בלתי חוקי. הגשת כתב האישום מסכמת חקירה אינטנסיבית של שוטרי תחנת עציון במרחב יהודה, אשר הובילה לביסוס תשתית ראייתית איתנה נגד הנאשם ולמעצרו, לאחר שביצע מסע תקיפה אלים בביתה של אחותו על רקע סכסוך משפחתי מתמשך.

האירוע החל בשעות הבוקר המוקדמות של ה-7 במאי, כאשר הנאשם הגיע אל ביתם של אחותו ובעלה הפלסטיני בוואלג'ה. הוא שבר את דלת הכניסה, פרץ פנימה וגנב מהמקום רכוש בשווי עשרות אלפי שקלים. על פי עדויות בני הזוג, הנאשם היה חמוש בפטיש שבאמצעותו תקף את הבעל ישירות בפניו וגרם לו לחבלות קשות, וזאת על רקע מחלוקת ארוכת-יומין בנוגע למגורי הזוג במקום.

כאשר התבקש להסביר את נוכחותו של כלי הירי האסור, סיפק הנאשם לחוקרים את הטיעון המקורי לפיו "מצאתי אותו באדמה שחרשתי", ואף הגדיר את האקדח כנשק "ישן נושן". חוקרי מרחב יהודה ביצעו שורה ארוכה של פעולות חקירה, אספו ממצאים מהזירה וגבו עדויות מכלל המעורבים כדי לבסס תשתית ראייתית איתנה. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט, ואמש הגישה נגדו הפרקליטות כתב אישום חמור בגין מעשיו.