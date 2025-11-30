פרקליטו של ראש להב 433: "הוא נעצר ושוחרר; תקפו אותו פיזית"

עורך הדין אורי קורב פרסם היום (ראשון) הודעה בה הוא תוקף את מח"ש לאחר שזימנה לחקירה את ניצב מני בנימין. הניצב עוכב לחקירה במשך יותר מ-7 שעות.

בהודעה נכתב: "מח"ש בחרה להפר את החוק, לבצע עיכוב ולאחר מכן אף מעצר שלא כדין של ניצב מני בנימין ראש להב 433. בנוסף, בתום חקירתו חוקר מח"ש תקף פיזית אותו בזמן שהיה בשיחת היועצות עמי".

עוד נכתב בהודעה: "לאחר דיון ממושך, ולמרות היות הדרישה בלתי לגיטימית, הסכים ראש להב לחתום על תנאי השחרור זולת תנאי אחד של אי מפגש עם קצין פקוד שלו שעובד איתו באותו בניין - אך מח"ש עצרה אותו במהלך העולה כדי שימוש לרעה בכח המשרה והפרת אמונים"

עוד נטען על תנאי חקירתו: "ניצב בנימין שהוזמן לחקירה 'קצרה של כשעה', נחקר במשך 8 שעות ולאחר מכן עוכב שעות נוספות, ללא שהוצע לו אוכל כלשהו, וכשלא בא דבר לפיו במשך כל היום. חרף זאת שיתף ניצב בנימין פעולה בחקירה לכל אורכה".

לאחר פרסום ההודעה, בסביבת ניצב בנימין הוציאו הודעה נוספת: "תנאי ההרחקה של ניצב בנימין כוללים אך ורק איסור מפגש עם מעורבים בחקירה. ניצב בנימין יתייצב מחר לעבודתו בלהב. כן ימשיך לשתף פעולה בחקירה חרף התנהלותה מפירת הדין של מח״ש".

בני דקל

במח"ש הגיבו לטענותיו של בנימין ואמרו: "בתום חקירה נוספת שנערכה היום לניצב מני בנימין במח"ש, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ובכללם איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת תנאי זה. צר לנו על סילוף הדברים והטענות החמורות שפורסמו על ידי בא כוחו של ניצב בנימין. הטענה בדבר תקיפה פיזית מצד חוקר מח"ש משוללת כל יסוד, לא התרחש כל אירוע אלים, ולניצב בנימין הוענקו לאורך כל החקירה התנאים הנדרשים, לרבות מספר היוועצויות עם עורך דינו.

"החקירה נוהלה באופן מקצועי, ובהתאם להוראות הדין. העיכוב בהשלמת ההליך נגרם אך ורק עקב סירובו הממושך של ניצב בנימין לחתום על תנאי השחרור וכשהסכים לכך, הוא שוחרר מיד. החקירה נמשכת", הוסיפו.

ניצב מני בנימין שב היום לעבודתו לאחר חופשה ועוכב לחקירה אחרי שעות בודדות. הניצב חשוד שפעל לכאורה לקידום של קרוב משפחתו ביחידה עליה מפקד ושפעל בניגוד עניינים מול אדם נוסף, עמו היה מצוי לכאורה בניגוד עניינים.