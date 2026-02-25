מותה של הילה מלכה: חוות דעת חדשה קובעת שנחשפה לחומר רעיל

כמעט שנתיים אחרי מותה של הילה מלכה, שנפטרה לאחר ששתתה מבקבוק מים שהכיל חומר מסוכן - לראשונה הוגשה חוות דעת פתולוגית מלאה, שנחשפה היום (רביעי). על פי חוות הדעת, סיבת המוות של מלכה היא כשל רב מערכתי כתוצאה מחשיפה ל-GBL, חומר כימי רעיל.

חוות הדעת הגיעה ב-18 לינואר ולמעשה מאז המקרה במאי 2024, לא הייתה בתיק חוות דעת פתולוגית סופית. המשטרה מייחסת לבן הזוג, אופיר בן דוד, עבירה של רצח לאחר תכנון.

על אף זאת - בית המשפט אמנם קבע כי קיים חשד סביר, אך לא התחוללה התפתחות ראייתית מהותית מאז הארכת המעצר הקודמת, וכי לא הוצג בפניו "האקדח המעשן" שמצדיק המשך מעצר - ושחרר את בן דוד למעצר בית. עם זאת, המשטרה הגישה ערר שהתקבל, ונקבע כי החשוד יישאר במעצר.

נזכיר כי ב-19 בפברואר, ראש דסק הפלילים לי עייש חשפה את התפנית הדרמטית בפרשת מותה של מלכה, כשבן זוגה נעצר מחדש בחשד לרצח, שנתיים לאחר המקרה.

ביום העצמאות 2024 שתתה הילה חומצה מסוכנת שהייתה בתוך בקבוק מים ושהונחה על השיש בקרוואן שבו שהתה עם בן זוגה. היא פונתה לבית החולים אסף הרופא כשהיא מחוסרת הכרה, ומתה כעבור יומיים. כבר אז בני משפחתה חשדו בבן הזוג, אך הוא נחקר בחשד לגרימת מוות ברשלנות ושוחרר.

לאורך כל התקופה דבק בן הזוג בגרסתו כי מדובר היה בחומר ניקוי שהניח בתוך בקבוק מים לצורך ניקוי הבריכה, וטען כי הילה שתתה ממנו בטעות. עם זאת, גורם המעורה בחקירה מסר כי גרסתו אינה קוהרנטית.