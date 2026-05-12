האלימות משתוללת: נערים הגיעו לחנות פארם בתל אביב - ותקפו את המוכר | תיעוד

חבורת נערים הגיעה אתמול (שני) לחנות "גוד פארם" במרכז תל אביב - ותקפה את את אחד העובדים במקום. שני קטינים בני 13, תושבי תל אביב ואשדוד, נעצרו.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון עצרו שני קטינים בחשד לתקיפה ואיומים כלפי מוכר בחנות פארם במרכז תל אביב".

"אתמול בשעות הערב התקבל דיווח במשטרה על חשודים שנכנסו לחנות פארם ברחוב אלנבי בתל אביב, התפרעו במקום ועל פי החשד השליכו מוצרים לעבר המוכר ואף איימו עליו", נמסר, "בעקבות הדיווח הוזעקו למקום כוחות משטרה מתחנת לב ת"א, ובמהלך פעילות מהירה לאיתור החשודים נעצרו בסמוך שני קטינים, תושבי תל אביב ואשדוד, בני 13".

"החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובהמשך צפויים מעצרים נוספים", מסרה המשטרה.