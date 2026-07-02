טעו בזיהוי וירו למוות: פוענח רצח צעיר מנצרת ע"י ארגון הפשע חרירי

המשטרה פיענחה את הרצח של באסל פרעוני, שזוהה בטעות כאדם אחר ונרצח על ידי חוליית חיסול של ארגון הפשע חרירי, כך הודיעה המשטרה הבוקר (חמישי).

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הירי התרחש בתאריך 22 בנובמבר 2025, בתוך עסק לשטיפת רכבים בשכונת בילאל בנצרת. מותו של פרעוני, תושב נצרת בן 21, נקבע במקום. אדם נוסף נפצע בינוני.

לזירה הגיעו כוחות רבים מהמחוז הצפוני ובתום הערכת מצב שבוצעה בזירה על ידי מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב עמקים. במקום האירוע נתפסו מצלמות רבות מהן עלה כי רכב הרוצחים הגיע לקרבת מקום ובעת שזיהה הזדמנות מבצעית, נכנס במהירות לתוך העסק וממנו ירדו שני רעולי פנים חמושים במגוון נשקים שביצעו ירי כאמור על שני האנשים שנכחו במקום.

במסגרת החקירה הצליחו שוטרי ימ"ר עמקים לאתר בשטח פתוח במרחק אווירי של כמה מאות מטרים ממקום הרצח את אחד מכלי הנשק ששימש את הרוצחים לצד כפפות, מסיכת סקי ולוחית זיהוי משוכפלת שהודבקה על הרכב בו הגיעו הרוצחים.

בתאריך 11 במאי 2026, עם הפיכת החקירה לגלויה, נעצר הנאשם הראשון בפרשה, בן 18 (בשל גילו בעת ביצוע העבירה לא ניתן לפרסם פרטיו) ובהמשך נעצרו מספר חשודים נוספים במעורבות ברצח.

בין העצורים הנוספים נכללו גם שני הנאשמים הנוספים בתיק (תושב ג'סר א-זרקא בן 21 ותושב ריינה בן 33), שבעת מעצרם כבר היו מאחורי סורג ובריח, לאחר שבחודש פברואר 2026 הואשמו בבית המשפט המחוזי ברצח עזמי גרייב בן ה-15 בחצר ביתו חודש קודם לכן, בתיק שנחקר על ידי יחידת יאחב"ל של להב 433.

במהלך החקירה, הצליחו חוקרי ימ"ר עמקים לקשור את שלושת הנאשמים לרכב המבצעי בו בוצע הרצח, לשחזר את תנועות החוליה באותו יום כאשר יצאו לחיסול מאזור אום אל פאחם וחזרו בסיום לאותו אזור ולבצע פעולות חקירה מתקדמות שכאמור הביאו להגשת כתב האישום.

מהחקירה עלה כי הרצח בוצע בחסות ארגון הפשע חרירי על רקע הסכסוך המדמם עם ארגון בכרי וכי היעד לרצח היה בעל העסק שבכלל לא נכח במקום. עוד עלה כי המנוח זוהה כמטרה לביצוע הירי לאחר שבעת כניסת המחסלים לעסק, הוא החזיק בידו את צינור השטיפה מה שגרם לרוצחים לזהות אותו כיעד לחיסול.

הבוקר, עם סיום שלב החקירה, תגיש פרקליטות מחוז צפון באמצעות עורך הדין בנימין משה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בבית משפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת.

תת ניצב רן אופיר, מפקד מרחב עמקים, אמר: "פענוח רצח זה שבוצע על ידי חוליית חיסול אכזרית של ארגון הפשע חרירי, הוא חוליה נוספת בשרשרת המהלכים ההתקפיים שמוביל מפקד מחוז צפון ניצב מאיר אליהו נגד ארגוני הפשיעה בהתאם לדרקטיבת מפכ"ל המשטרה דני לוי. בשנה האחרונה הנחתנו מכות משמעותיות על כלל ארגוני הפשיעה הפועלים באזורינו באמצעות סיכול, מעצרים, פענוח מקרי רצח והעמדה לדין של עבריינים בכירים ומבצעים כאחד תוך הפעלת כל הכלים העומדים לרשות משטרת ישראל.

"המסר שלנו חד וברור - כל מי שיבחר לעסוק בפשיעה חמורה ולפגוע בביטחון הציבור ימצא מולו משטרה נחושה, מקצועית ובלתי מתפשרת. נמשיך לרדוף את העבריינים בכל מקום, לפגוע בתשתיות הפשיעה שלהם ולהביא אותם אל מאחורי סורג ובריח", הבהיר.