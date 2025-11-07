במהלך מרדף משטרתי: נהג טרקטורון נורה - ומת מפצעיו

לפי המשטרה, במהלך פעילות מבצעית של מג"ב נגד גורמים עבריינים בוואדי ערה, הבחינו בטרקטורון חשוד, בו נהג מהדי סאלמה, בן 23 • הוא לא נשמע להנחיות והחל לברוח תוך נהיגה פרועה וסיכון משתמשי הדרך

לי עייש אוריה קשת