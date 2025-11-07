במהלך מרדף משטרתי: נהג טרקטורון נורה - ומת מפצעיו
לפי המשטרה, במהלך פעילות מבצעית של מג"ב נגד גורמים עבריינים בוואדי ערה, הבחינו בטרקטורון חשוד, בו נהג מהדי סאלמה, בן 23 • הוא לא נשמע להנחיות והחל לברוח תוך נהיגה פרועה וסיכון משתמשי הדרך
אירוע חריג אירע הערב (שישי) בצפון, כאשר במהלך מרדף עם שוטרי מג"ב באזור ואדי ערה, נהג טרקטורון חשוד נורה - ובהמשך מת מפצעיו.
לפי המשטרה, במהלך פעילות מבצעית של לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב לסיכול עבירות פשיעה חמורות ותפיסות אמל"ח הזולגים לידי גורמים עבריינים, הבחינו הלוחמים בטרקטורון חשוד, בו נהג מהדי סאלמה, בן 23. הנהג זיהה כי מדובר בשוטרים, לא נשמע להנחיות לעצור והחל לברוח תוך שהוא נוסע בצורה פרועה, סיכון משתמשי הדרך וחציית רמזורים אדומים.
השוטרים המשיכו במרדף תוך שימוש בביצוע ירי וניטרלו את הטרקטורון. מהדי פונה תוך פעולות החייאה לבית החולים - שם כאמור נקבע מותו.