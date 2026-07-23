רצח בניהו רזי בירושלים: בת 16 ובן 18 נעצרו, המצוד אחר החשוד הנמלט נמשך

חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון ממשיכים בחקירה סביב רצח בניהו רזי. במהלך היממה האחרונה, רשמה החקירה התפתחות משמעותית עם מעצרם של שני חשודים נוספים המעורבים על פי החשד בפרשה, כך הודיעה היום (חמישי) המשטרה.

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העצורים הם קטינה בת 16 וצעיר בן 18, תושב אלעד. השניים נעצרו לחקירה ובמהלך היום תביא אותם המשטרה לבית משפט השלום בירושלים, שם תבקש להאריך את מעצרם לצורך המשך פעולות החקירה.

במשטרה מדגישים כי החוקרים משתמשים בכלל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים העומדים לרשותם על מנת להגיע לפענוח מלא של הרצח.

במקביל לגל המעצרים הנוכחי, במחוז ירושלים מרכזים מאמצים נרחבים במישור הגלוי והסמוי בניסיון להתחקות אחר עקבותיו של חשוד נוסף בפרשה, אביאור ששון, אשר נמצא בבריחה מאז האירוע.

במשטרת ישראל פנו היום באופן רשמי לציבור הרחב בבקשת סיוע: "כל היודע דבר על מקום הימצאו של אביאור ששון, מתבקש לעדכן את המשטרה ללא דיחוי באמצעות פנייה למוקד המצוקה 100". החקירה נמשכת.