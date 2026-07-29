21 שנות מאסר נגזרו על ברכאת אבו עסה, שפרץ לבית בגדרה ואנס אישה לעיני בנה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בהרכב השופטים רות לורך, דבורה עטר ועמי קובו, גזר היום (רביעי) עונש כבד של 21 שנות מאסר בפועל על ברכאת אבו עסה. אבו עסה הורשע בביצוע עבירות חמורות של אינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין והתפרצות, בגין האירוע המזעזע שהתרחש בעיר גדרה. בנוסף למאסר בפועל, נגזרו עליו מאסר על תנאי ופיצוי כספי בסך 200 אלף שקלים לטובת המתלוננת.

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לפי עובדות גזר הדין, הנאשם עבד באתר בנייה הממוקם מול בניין המגורים של המתלוננת. בשעת לילה מאוחרת, הוא פרץ לביתה שבקומה השנייה, התנפל עליה, הטיל אותה אל הרצפה וקשר את ידיה, רגליה ועיניה באמצעות סרט דביק שהכין מראש, כל זאת בעוד בנה בן השנתיים עומד בסמוך, בוכה וזועק. בהמשך, הוביל אותה לחדר אחר, איים עליה ברצח, הוציא זמנית את הפעוט מהחדר ואנס אותה בעודה ממררת בבכי.

לאחר מעשה האינוס, החזיר הנאשם את הפעוט לחדר, ניגש למטבח ושתה בקבוק בירה. באותה העת, בנה השני של המתלוננת, ילד בן 4 בלבד שהתעורר משנתו, גילה תושייה יוצאת דופן והתיר את אמו הכפותה באמצעות סכין מטבח, דבר שהוביל להימלטותו של הנאשם מהמקום.

בגזר הדין הדגישו השופטים את החומרה החריגה במעשיו של אבו עסה, ותיארו את המקרה כאירוע מתמשך ומבעית שהתרחש לעיני ילדיה הקטינים של המתלוננת. בית המשפט קבע כי האלימות הקשה שנקט נגד האם לעיני בנה הפעוט מהווה התעללות ישירה גם בילד עצמו ומחמירה את חומרת המעשים, לצד אימת המוות שהטיל על האם והעובדה שפרץ לבית באישון לילה – מקום שאמור להוות מרחב בטוח.

בצעד יוצא דופן פנה הרכב השופטים בגזר הדין ישירות אל המתלוננת, וציין כי היא חוותה פגיעה מטלטלת וקשה מנשוא, וכי היא וילדיה ממשיכים להתמודד עד היום עם השלכות נפשיות, רגשיות ותפקודיות קשות ואובדן תחושת הביטחון הבסיסית בביתם. השופטים שיבחו את תעצומות הנפש שנדרשו ממנה כדי להעיד בבית המשפט, והביעו תקווה כי תום ההליך הפלילי יאפשר לה למצוא את הכוחות הדרושים לשיקומה ולשיקום ילדיה.