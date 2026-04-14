מייל פנימי של ראש חטיבת החקירות במשטרה, תת-ניצב שלומית לנדס, חושף היום (שלישי) את דעתה על סגן-ניצב אודי רונן, אותו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העמיד בראש "מדור ההסתות" שפעילותו הופסקה בהוראת בג"ץ. "חוסר דיוק משפטי, כוונות טובות", נכתב.

במייל הפנימי נכתב בין היתר כי סגן-ניצב רונן עם "בעיה בשיקול דעת, חוסר מידתיות וחוסר הבנה בעבודה עם גורמים מקבילים". המסמך מתגלה כחלק מתשובת בן גביר לבית המשפט בעתירה של סגן-ניצב רותי האוסליך, שהשר לביטחון לאומי מעכב את קידומה לתפקיד ראש מחלקת חקירות.

השר בן גביר עצמו חשף את ההתכתבות הזו, בתשובה שלו לבית המשפט בעתירה של סגן-ניצב האוסליך - כדי לחזק את הטענה כי הקצינה הייתה מודעת לפערים בנושא ההסתות בין אגף החקירות למחוז ירושלים, ושיקרה בוועדה בכנסת.

כאמור, לאחרונה הוציא בג"ץ צו ארעי שאוסר על המשטרה לבצע "ניטור יזום" של אנשים ספציפיים על עבירות הסתה, זאת לאחר הקמת המדור על ידי השר איתמר גביר. לאחר הוצאת הצו, הודיע המפכ"ל כי החליט להקפיא את פעילות המדור.