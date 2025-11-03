פרופ' נורית יערי אותרה בחיים - תוך שנזקקת לטיפול רפואי

המשטרה עדכנה הבוקר (שני) כי אותרה הנעדרת פרופסור נורית יערי בת ה-78. היא נמצאה כשהיא בחיים, אך נזקקת לטיפול רפואי. צוותים רפואיים הוזעקו למקום.

פרופסור יערי אותרה מתחת לאחד הגשרים על נתיבי איילון, היא ככל הנראה הגיעה למקום ביום שני האחרון. במהלך החיפושים אחריה, עשתה המשטרה שימוש באמצעים נרחבים, בהם הפעלת היחידה האווירית בארגון ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

היא נראתה בפעם האחרונה ביום ראשון הקודם כשהיא יוצאת מהמרכז הרפואי איכילוב, אליו הגיעה יחד עם בן זוגה לאחר שהוא נחבל בראשו. חברותיה ותלמידות בעבר של פרופסור נורית יערי, הבמאית שיר גולדברג והשחקנית לילאן ברטו, התראיינו ל-i24NEWS לאחר שנודע על היעדרותה. גולדברג אמרה כי היא דיברה עם נורית בפעם האחרונה לפני כשבועיים וכי "אנחנו בקשר אישי עם המשטרה. הם עוזרים ועושים כל מה שיכולים כדי למצוא אותה".