שובר שורות - גרסת חדרה: מעבדה ביתית לייצור תרופות פיראטיות נחשפה

משטרת חדרה במרחב מנשה בשיתוף אגף האכיפה ופיקוח של משרד הבריאות חשפה השבוע דירה בעיר שבה, על פי החשד, פעלה מעבדה לייצור תרופות פיראטיות. החשוד, תושב חדרה וסטודנט לכימיה, נעצר ומעצרו הוארך היום (חמישי) עד ליום ראשון.

במהלך החיפוש בביתו נתפסו מגוון חומרים חשודים, ביניהם שמנים בבקבוקונים, אבקות ונוזלים החשודים כסטרואידים אנאבוליים, קפסולות ריקות ששימשו להכנת מוצרים לא מאושרים, וכן תרופות אחרות שלא אושרו על ידי משרד הבריאות.

על פי החשד, החשוד ייצר, החזיק והפיץ תרופות בניגוד לחוק, כולל מכירה של תכשירי מרשם ללא רוקח, פרסום או הצגה של תכשירים לא רשומים וקבלת דבר במרמה.

המשטרה ומשרד הבריאות מדגישות כי שימוש בסטרואידים אנאבוליים עלול לגרום לנזקי בריאות חמורים, הכוללים תופעות לבביות, נזק לכבד ולכליות, סכנה להתפתחות גידולים סרטניים, פגיעה נפשית כמו דיכאון והתפרצות פסיכוטיות.