עם אקדח ביד: פוסט הדוגמנית שנחשדה במעורבות ברצח

הדוגמנית לין פאר שחשודה במעורבות בפרשת רצח שלום ניסים בפתח תקווה, חזרה לפעילות ברשתות החברתיות, כאשר הלילה (רביעי) פרסמה מספר סטורים ובהם נראתה עם אקדח בידה.

כזכור, בפרשת הרצח נעצרו הדוגמנית לין פאר, והחשודים הנוספים מאור אלישע, בר אוטימזגין ודוד קריכלי. מפרטי המקרה עולה כי האירוע תחילה סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשוניים של נתיחת גופת המנוח, עלה חשד לרצח כאשר עליה נמצאו סימני אלימות ודקירה.

במהלך אחד הדיונים בבית המשפט בחודש שעבר, אמר נציג המשטרה כי בוצע עימות בין פאר לבין שניים מתוך ארבעת החשודים, וכי היא היחידה שלא שומרת על זכות השתיקה. הסנגורית של החשודה, דרשה אז לשחררה בנימוק זה.

רשתות חברתיות

החשודה פאר טענה כי היא התקשרה לקריכלי כששלום, הקורבן, שהה לידה, ולה אמר בשיחה: "אני מכיר אותו, תביאי אותו הוא חייב לי כסף". כחלק מהחקירה, עלה אז כי המנוח מת כתוצאה מנפילתו - ונקבע בנוסף באופן חד משמעי כי לין פאר לא דחפה אותו פיזית. לעת עתה, פאר שוחררה ממעצר בית.